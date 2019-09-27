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محمد بن مسعود - الدمام - شرّف الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض مساء أمس، حفل سفارة جمهورية فيتنام الاشتراكية لدى المملكة بمناسبة اليوم الوطني لبلادها وذلك بفندق الماريوت بحي السفارات.
وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الحفل سفير جمهورية فيتنام الاشتراكية لدى المملكة فوفيت زونغ، وعدد من المسؤولين بالسفارة.
حضر الحفل مدير عام المراسم والتشريفات الدكتور عبدالعزيز العبدالله الرقابي، وعددٌ من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.
27 سبتمبر 2019 - 28 محرّم 1441 12:51 AM"فيصل بن بندر" يشارك سفارة فيتنام بالرياض احتفالاتها باليوم الوطني
شرّف الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض مساء أمس، حفل سفارة جمهورية فيتنام الاشتراكية لدى المملكة بمناسبة اليوم الوطني لبلادها وذلك بفندق الماريوت بحي السفارات.
وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الحفل سفير جمهورية فيتنام الاشتراكية لدى المملكة فوفيت زونغ، وعدد من المسؤولين بالسفارة.
حضر الحفل مدير عام المراسم والتشريفات الدكتور عبدالعزيز العبدالله الرقابي، وعددٌ من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.
، "فيصل بن بندر" يشارك سفارة فيتنام بالرياض احتفالاتها باليوم الوطني ،
المصدر : الخليج 365
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