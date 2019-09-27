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نفى المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية طارق أباالخيل ما تناقلته وسائل التواصل عن حدوث هزة أرضية بقوة ٣ على مقياس رختر.
وبين "أباالخيل" بأن محطات الرصد الزلزالي بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية سجلت مساء يوم الخميس الموافق ١٤٤١/١/٢٧هـ الساعة ٠٨:٠٥:٥٣ بتوقيت السعودية هزة أرضية تبعد مسافة ٣.٦ كم شمال محافظة ضمد بقوة ١.٩٧ على مقياس ريختر وعمق يصل إلى ٧.٩٤ كم ولم تحدث أضرار ولله الحمد.
وأضاف عن سبب الهزة في تصريحه لـ”الخليج 365”: كانت بسبب الصدوع القديمة وتعتبر هذه الهزة الأرضية ضعيفة جداً على مقياس رختر وليس لها أي تأثير على المواطنين والممتلكات ولله الحمد.
وكان قد شعر عدد من سكان ضمد وصبيا بجازان بهزة أرضية بعد مغرب أمس فيما تداولت مواقع التواصل معلومات مغلوطة عن تلك الهزة.
27 سبتمبر 2019 - 28 محرّم 1441 12:33 AM
شعر بها عدد من سكان ضمد وصبيا ومواقع التواصل نشرت معلومات مغلوطة
نفى المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية طارق أباالخيل ما تناقلته وسائل التواصل عن حدوث هزة أرضية بقوة ٣ على مقياس رختر.
وبين "أباالخيل" بأن محطات الرصد الزلزالي بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية سجلت مساء يوم الخميس الموافق ١٤٤١/١/٢٧هـ الساعة ٠٨:٠٥:٥٣ بتوقيت السعودية هزة أرضية تبعد مسافة ٣.٦ كم شمال محافظة ضمد بقوة ١.٩٧ على مقياس ريختر وعمق يصل إلى ٧.٩٤ كم ولم تحدث أضرار ولله الحمد.
وأضاف عن سبب الهزة في تصريحه لـ”الخليج 365”: كانت بسبب الصدوع القديمة وتعتبر هذه الهزة الأرضية ضعيفة جداً على مقياس رختر وليس لها أي تأثير على المواطنين والممتلكات ولله الحمد.
وكان قد شعر عدد من سكان ضمد وصبيا بجازان بهزة أرضية بعد مغرب أمس فيما تداولت مواقع التواصل معلومات مغلوطة عن تلك الهزة.
، هيئة المساحة الجيولوجية لـ"الخليج 365": هزة جازان الأرضية قوتها 1.97 والمتداول غير صحيح ،
المصدر : الخليج 365
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