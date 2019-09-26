السعودية اليوم / نائب وزير الدفاع الجزائري يحذر من عرقلة الانتخابات الرئاسية القادمة



الجزائر 27 محرم 1441 هـ الموافق 26 سبتمبر 2019 م واس

حذر نائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الحزائري الفريق أحمد قايد صالح من عرقلة إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة خلال شهر ديسمبر القادم.

وأكد قايد صالح في كلمة له اليوم أمام قيادات عسكرية بمحافظة بشارالجزائرية أن من يقف حاجزًا أمام هذا الحل الدستوري والمطلب الشعبي بأي شكل من الأشكال سيلقى جزاءه العادل والصارم، بل الرادع طبقًا للقانون، فلا تلاعب إطلاقًا مع المصلحة العليا للوطن.

وجدد بالمناسبة تعهد الجيش أمام الشعب الجزائري بتوفير جميع الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات الرئاسية.

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23:57ت م

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