

البكيرية 27 محرم 1441 هـ الموافق 26 سبتمبر 2019 م واس

رعى وكيل محافظة البكيرية نادر بن فهاد الدوسري اليوم احتفالات إدارة التعليم بمناسبة اليوم الوطني 89، بحضور مدير التعليم الدكتور خالد بن راجح الراجح ورئيس مركز الفويلق راكان بن سعود البشري وعدد من مديري الإدارات الحكومية والأهالي والقيادات التعليمية وذلك بمدرسة ثانوية الفويلق برعاية من لجنة التنمية الاجتماعية وبلدية الفويلق والمجلس البلدي بالفويلق .

وأكد مدير التعليم الدكتور خالد بن راجح الراجح أن الاحتفاء بهذه المناسبة هو معزز للمواطنة الحقيقية ، مشيرًا إلى أن الوطن له حقوق كبيرة علينا ويجب القيام بها على الوجه الأكمل.

// انتهى //

23:43ت م

0303





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اليوم الوطني / وكيل محافظة البكيرية يرعى احتفال التعليم باليوم الوطني 89 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.