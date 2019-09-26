

وادي الدواسر 27 محرم 1441 هـ الموافق 26 سبتمبر 2019 م واس

قلد مُحافظ وادي الدواسر بالنيابة الدكتور أحمد بن سعيد العلم اليوم ثلاثة من القيادات الكشفية من منسوبي كشافة إدارة التعليم بالمحافظة منديل الشارة الخشبية، خلال الحفل الذي أقامته الإدارة اليوم في قصر الثقافة بمناسبة الاحتفاء باليوم الوطني الــ 89 للمملكة .

وتم تقليد القائد الكشفي مريع بن علي آل مساعد الذي كان بحثه للشارة عن تنمية مهارات التفكير، وعبدالله بن مسفر آل مدق عن بحثه برامج البيئة وطرق تنظيمها والإفادة منها ، وإبراهيم بن سعد آل حاقان عن بحثه علاقة الكشافة ببرامج التنشيط السياحي .

ويُعد منديل الشارة الخشبية من الرموز الكشفية المتعارف عليها في جميع أنحاء العالم، وله العديد من الدلالات، كما أنه يتدرج إلى 3 رتب يرتقي خلالها القائد الكشفي من واحدة إلى الأخرى وفق نظام يُعرف بسياسة تنمية القيادات.

// انتهى //

23:42ت م

0302





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مُحافظ وادي الدواسر بالنيابة يُقلد الشارة الخشبية لعددٍ من القيادات الكشفية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.