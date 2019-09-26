اليوم الوطني / الأمير سعود بن جلوي يحضر احتفال تعليم جدة باليوم الوطني الـ 89



جدة 27 محرم 1441 هـ الموافق 26 سبتمبر 2019 م واس

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة حضر صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة اليوم احتفال الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة ، بحضور مدير عام تعليم جدة الدكتور سعد المسعودي ومساعدي الإدارة ومديري المكاتب والإدارات وجمع من الحضور ، وذلك في الياسمين مول ويستمر ثلاثة أيام .

وبدأ سموه بجولة في منطقة الفعاليات اطّلع خلالها على إبداعات الأطفال والطلاب بهذه المناسبة وعدد من إنجازات تعليم جدة.

عقب ذلك انتقل سموه لمقر الحفل ، حيث عُزِف السلام الملكي ، ثم شاهد سموه والحضور عرضا مرئيا بعنوان "علمني معلمي" .

ورفع صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير

ثم ألقى الدكتور المسعودي كلمة أكد فيها أن تاريخ الوطن الغالي يسير "بهمة حتى القمة"، مبينا أن رؤية المملكة 2030 التي رسم مساراتها سمو ولي العهد الأمين - حفظه الله - ، تعبر عن طموحات المواطن وقدرات الوطن ، وتحمل أهدافاً طموحة ستتحقق بفضل الله ثم بفضل ارتكازها على مكامن القوة في بلدنا الغالي ، حيث توفرت كل الإمكانات والمتطلبات اللازمة لرفع جودة التعليم وزيادة فاعليته ورفع مستوى منسوبيه وإكسابهم المهارات المطلوبة ، وواصل تقديم الدعم المادي والمعنوي الكبير للتعليم ، واستثمرت وزارة التعليم هذا الدعم في تحقيق إنجازات متميزة ونجحت في الارتقاء الكمي والنوعي بمؤسسات التعليم من خلال رفع كفاءته الداخلية والخارجية وزيادة الاهتمام بالجودة النوعية التي تحتاجها مسيرة التنمية.

بعد ذلك قدم مجموعة من طلاب مدارس جدة أوبريت "وطن الشموخ"، واختتم الحفل بالعرضة

ثم تسلّم سمو الأمير سعود بن جلوي درعا تذكاريا قدمه مدير تعليم جدة بهذه المناسبة ، بعدها التقطت الصور التذكارية لسموه مع الطلاب.

// انتهى //

23:13ت م

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جدة 27 محرم 1441 هـ الموافق 26 سبتمبر 2019 م واسنيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة حضر صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة اليوم احتفال الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة ، بحضور مدير عام تعليم جدة الدكتور سعد المسعودي ومساعدي الإدارة ومديري المكاتب والإدارات وجمع من الحضور ، وذلك في الياسمين مول ويستمر ثلاثة أيام .وبدأ سموه بجولة في منطقة الفعاليات اطّلع خلالها على إبداعات الأطفال والطلاب بهذه المناسبة وعدد من إنجازات تعليم جدة.عقب ذلك انتقل سموه لمقر الحفل ، حيث عُزِف السلام الملكي ، ثم شاهد سموه والحضور عرضا مرئيا بعنوان "علمني معلمي" .ورفع صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله-، بمناسبة اليوم الوطني الـ ٨٩ للمملكة.ثم ألقى الدكتور المسعودي كلمة أكد فيها أن تاريخ الوطن الغالي يسير "بهمة حتى القمة"، مبينا أن رؤية المملكة 2030 التي رسم مساراتها سمو ولي العهد الأمين - حفظه الله - ، تعبر عن طموحات المواطن وقدرات الوطن ، وتحمل أهدافاً طموحة ستتحقق بفضل الله ثم بفضل ارتكازها على مكامن القوة في بلدنا الغالي ، حيث توفرت كل الإمكانات والمتطلبات اللازمة لرفع جودة التعليم وزيادة فاعليته ورفع مستوى منسوبيه وإكسابهم المهارات المطلوبة ، وواصل تقديم الدعم المادي والمعنوي الكبير للتعليم ، واستثمرت وزارة التعليم هذا الدعم في تحقيق إنجازات متميزة ونجحت في الارتقاء الكمي والنوعي بمؤسسات التعليم من خلال رفع كفاءته الداخلية والخارجية وزيادة الاهتمام بالجودة النوعية التي تحتاجها مسيرة التنمية.بعد ذلك قدم مجموعة من طلاب مدارس جدة أوبريت "وطن الشموخ"، واختتم الحفل بالعرضة السعودية ثم تسلّم سمو الأمير سعود بن جلوي درعا تذكاريا قدمه مدير تعليم جدة بهذه المناسبة ، بعدها التقطت الصور التذكارية لسموه مع الطلاب.// انتهى //23:13ت م0293

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