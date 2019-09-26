السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الرياض يشرف حفل سفارة فيتنام لدى المملكة



الرياض 27 محرم 1441 هـ الموافق 26 سبتمبر 2019 م واس

شّرف صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض مساء اليوم، حفل سفارة جمهورية فيتنام الإشتراكية لدى المملكة بمناسبة اليوم الوطني لبلادها وذلك بفندق الماريوت بحي السفارات.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الحفل سفير جمهورية فيتنام الإشتراكية لدى المملكة فوفيت زونغ، وعدد من المسؤولين بالسفارة.

حضر الحفل مدير عام المراسم والتشريفات الدكتور عبدالعزيز العبدالله الرقابي، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.

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23:10ت م

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