اليوم الوطني / مركز أبو عجرم يحتفل باليوم الوطني الـ 89



سكاكا 27 محرم 1441 هـ الموافق 26 سبتمبر 2019 م واس

احتفل مركز أبوعجرم بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة، بحضور رئيس المركز بدر عيد الشمري و مديري الإدارات الحكومية والأهالي بالمركز الحضاري .

وانطلقت الفعاليات التي نظمتها بلدية أبو عجرم بأوبريت وطني بعنوان " دام عزك يا وطن "، بعد ذلك قدمت العروض الفلكلورية والقصائد الشعرية والمسابقات وتوزيع الجوائز وشارك الجميع بالعرضة

وأوضح رئيس البلدية المهندس مشعل الحسن أن اليوم الوطني مناسبة غالية على قلوب الجميع نستذكر منها قصة كفاح المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله - لتوحيد هذه البلاد وبنائها واستمرت عجلة التنمية حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - الذي شهد فيه الوطن قفزات تنموية في شتى المجالات ، داعياً الله أن يحفظ للمملكة قادتها ويديم عليها نعمة الأمن والأمان.

// انتهى //

22:58ت م

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سكاكا 27 محرم 1441 هـ الموافق 26 سبتمبر 2019 م واساحتفل مركز أبوعجرم بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة، بحضور رئيس المركز بدر عيد الشمري و مديري الإدارات الحكومية والأهالي بالمركز الحضاري .وانطلقت الفعاليات التي نظمتها بلدية أبو عجرم بأوبريت وطني بعنوان " دام عزك يا وطن "، بعد ذلك قدمت العروض الفلكلورية والقصائد الشعرية والمسابقات وتوزيع الجوائز وشارك الجميع بالعرضة السعودية وأوضح رئيس البلدية المهندس مشعل الحسن أن اليوم الوطني مناسبة غالية على قلوب الجميع نستذكر منها قصة كفاح المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله - لتوحيد هذه البلاد وبنائها واستمرت عجلة التنمية حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - الذي شهد فيه الوطن قفزات تنموية في شتى المجالات ، داعياً الله أن يحفظ للمملكة قادتها ويديم عليها نعمة الأمن والأمان.// انتهى //22:58ت م0288

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