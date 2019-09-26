شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. التعليم تعلن موعد صرف رواتب المعلمين الجدد والان مع التفاصيل

أوضحت وزارة التعليم، اليوم الخميس، أن راتب المعلمين الجدد يصرف اعتبارًا من تاريخ المباشرة الفعلية.

وقالت ابتسام الشهري، المتحدثة الرسمية باسم وزارة التعليم، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “وزارة التعليم تُعلن صرف رواتب المعلمين الجدد اعتبارًا من تاريخ المباشرة الفعلية”.