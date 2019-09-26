شكرا لقرائتكم خبر عن حساب المواطن ينفي وقف الدعم نهاية العام والان مع التفاصيل

كشف برنامج حساب المواطن، حقيقة الأنباء المنتشرة حول التوقف عن دعم المواطنين في نهاية العام الجاري 2019.

وأكد البرنامج ردًا على استفسار أحد المواطنين، أن حساب المواطن ما يزال قائمًا، نافيًا جميع الأنباء المترددة حول توقف.

وجاء ذلك ردًا على استفسار مواطن وجهه إلى الحساب الرسمي لخدمة العملاء الخاص بالبرنامج عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».