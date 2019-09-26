هل يُشترط عقد زواج حديث للتسجيل في مبادرة سند الزواج؟

2019-09-26

متابعات الخليج 365 - الرياض

وضع برنامج سند محمد بن سلمان، العديد من الشروط المهمة لتوزيع الدعم من مبادرة سند الزواج، ومن هذه الشروط، ألا يكون قد مضى على عقد الزواج أكثر من سنة من تاريخ التقديم.

وتأتي هذه الشروط التي حددها برنامج سند محمد بن سلمان، لضمان العدالة في توزيع الدعم على المستحقين ضمن مبادرة الزواج.

خطوات التسجيل

ويمكن التسجيل للاستفادة من مبادرة سند الزواج من خلال الرابط التالي (هنا) ويتم ذلك من خلال الخطوات التالية:

– زيارة الموقع الإلكتروني لبرنامج سند محمد بن سلمان.

– اختيار صفحة مبادرة سند الزواج.

– التأكد من مطابقة المتقدم للشروط والمعايير.

– إنشاء حساب وإدخال البيانات.

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– اجتياز دورة الوعي المالي.

– انتظار رسالة اعتماد الطلب.

شروط الأهلية

وحرصًا على تحقيق وتعظيم الأثر ومساندة الفئة المستهدفة، فإن آلية اختيار المستحقين على النحو التالي:

أن يكون الزوج والزوجة سعوديي الجنسية.

أن يكون عمر الزوج ما بين (21 – 40) سنة وللزوجة ما بين (18- 40) سنة.

أن يكون الزواج الأول للرجل.

أن يكون المتقدم حاصلًا على الثانوية العامة كحد أدنى.

ألا يكون قد مضى على عقد الزواج أكثر من سنة من تاريخ التقديم.

ألا يتجاوز الدخل الشهري عن 4000 ريال.

ألا يزيد المهر عن 50 ألف ريال.

إتمام دورة الوعي المالي وتحقيق درجة لا تقل عن 60%

أولوية لأبناء شهداء الواجب والأيتام وذوي الهمم من الاحتياجات الخاصة.

دورة الوعي المالي

ويشترط برنامج سند محمد بن سلمان، تحقيق درجة اجتياز لا تقل عن 60٪ في دورة الوعي المالي للحصول على الدعم المادي من مبادرة سند محمد بن سلمان للزواج.

وأكد برنامج سند محمد بن سلمان للزواج أنه يتطلع إلى أن يكون جميع المستفيدين قادرين على تحسين أوضاعهم وقادرين على تحقيق أهدافهم، وأن يساهم العطاء المادي في رفع الوعي والمعرفة وصنع أثر مستدام.

وأودع سند محمد بن سلمان مطلع الشهر الجاري الدفعة الأولى، بما يصل إلى 100 مليون ريال لمستحقي الدفعة البالغ عددهم أكثر من 4200 مستفيد من مبادرة سند الزواج فيما بلغ متوسط ما حصل عليه كل مستفيد أكثر من 20 ألف ريال دعم لا يرد.