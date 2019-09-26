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ترسية مشروعات صيانة وتشغيل 141 مسجدًا وجامعًا في مكة بـ20 مليون ريال
امتدادًا لنهج هذه الدولة المباركة وولاة أمرها في وجوب العناية ببيوت الله
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
وافق وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على إرساء عقود مجموعة من المشروعات الخاصة بتشغيل، وصيانة، ونظافة عـدد (141) مسجدًا وجامع في منطقة مكة المكرمة بمبلغ إجمالي وقدره (20.085.200) عشرون مليونًا وخمسة وثمانون ألفًا ومئتا ريال، على عدد من المؤسسات الوطنية، وذلك حسب العرض الفني والشروط والمواصفات وجداول الكميات وتوجيهات الجهة المشرفة.
وقد تضمنت المشروعات صيانة ونظافة وتشغيل المجموعة “أ” المركزية لعدد “100” مسجد وجامع بمبلغ إجمالي قدره (10.317.200) عشرة ملايين وثلاثمائة وسبعة عشر ألفًا ومئتا ريال، وصيانة ونظافة وتشغيل المجموعة “22” لعدد “41” جامعًا متميزًا بمكة المكرمة بمبلغ إجمالي قدره (9.768.000) تسعة ملايين وسبعمائة وثمانية وستون ألفًا، على أن تنفذ هذه المشروعات خلال “36” شهرًا من تاريخ استلام الموقع.
ويأتي تنفيذ هذه المشروعات امتدادًا لنهج هذه الدولة المباركة، وولاة أمرها، حفظهم الله، في وجوب العناية ببيوت الله، والاهتمام بنظافتها وصيانتها، وتهيئتها بكل ما تحتاج إليه كي تؤدي رسالتها السامية في خدمة المجتمع على أكمل وجه.
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