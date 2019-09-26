- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم توضيح من التعليم بشأن موعد صرف راتب المعلمين الجدد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
توضيح من التعليم بشأن موعد صرف راتب المعلمين الجدد
متابعات الخليج 365 - الرياض
أوضحت وزارة التعليم، اليوم الخميس، أن راتب المعلمين الجدد يصرف اعتبارًا من تاريخ المباشرة الفعلية.
وقالت ابتسام الشهري، المتحدثة الرسمية باسم وزارة التعليم، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “وزارة التعليم تُعلن صرف رواتب المعلمين الجدد اعتبارًا من تاريخ المباشرة الفعلية”.
كانت هذه تفاصيل خبر توضيح من التعليم بشأن موعد صرف راتب المعلمين الجدد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.