2019-09-26

إصابة شخص في حادث على طريق الملك سعود بسكاكا

متابعات الخليج 365 - سكاكا

تعرض شخص لإصابة نتيجة حادث تعرض له على طريق الملك سعود وسط مدينة سكاكا والذي نتج عنه بعض الإصابات.

Advertisements

وفي تفاصيل البلاغ الذي ورد لغرفة عمليات الهلال الأحمر عند الساعة 18:26 عن وقوع حادث نتج عنه إصابة شخص بإصابات متفرقة تستدعي تواجد الفرقة الإسعافية لمباشرة حالته.

وبناء عليه تم ترحيل البلاغ للفرقة الإسعافية التي باشرت حالته وتبين تعرضه لإصابة متوسطة تم تقديم الخدمة الإسعافية له بالموقع ومن ثم تم نقله لطوارئ مستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز بسكاكا.

وتهيب هيئة الهلال الأحمر عموم المواطنين والمقيمين على أخذ الحيطة والحذر خصوصًا داخل المدن وفي الطرق الداخلية وتجنب استخدام الهواتف أثناء القيادة لما لها من أثر سلبي على تركيز قائد المركبة .. متمنيين السلامة للجميع.