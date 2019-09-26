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التجارة تستدعي 87 سيارة شيفروليه وكاديلاك.. خلل كارثي
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الخميس، عن استدعاء مركبات نوع كاديلاك “ATS/CTS”، ومركبات شيفروليه “CAMARO/CORVETTE” موديل 2017، بعدد إجمالي 87 مركبة.
وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، أن سبب الاستدعاء خلل قد يتسبب في توقف نظم التوجيه المعزز كهربائيًا “EPS” ما قد يؤدي لصعوبة التوجيه اليدوي للمركبة عند السرعات المنخفضة، الأمر الذي يزيد من احتمال وقوع حادث.
ودعت الوزارة ملاك سيارة “كاديلاك” و”شيفروليه” التأكد من شمول رقم هيكل المركبة من خلال الرابط التالي: (من هنا).
ونصحت الوزارة المستهلك بالتواصل مع الوكيل المورد المعتمد في المملكة، وهو شركة الجميح للسيارات، لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.
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