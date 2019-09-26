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2019-09-26 أمريكا تكشف عن حجم القوات والأسلحة التي ترسلها إلى السعودية متابعات الخليج 365 - الرياض كشفت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون”، اليوم الخميس، عن تفاصيل القوات التي ترسلها كدعم لحماية المملكة العربية السعودية. Advertisements وقال البنتاغون: إننا سننشر في السعودية بطارية باتريوت و 4 منظومات رادار و 200 جندي أميركي. وكانت الولايات المتحدة قد تعهدت في وقت سابق بـإرسال قوات عسكرية وأسلحة لحماية المنشآت النفطية السعودية من أي اعتداء تخريبي.







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