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العساف يناقش الموضوعات ذات الاهتمام المشترك مع مسؤولين أممين بنيويورك
متابعات الخليج 365 - واس
التقى معالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، في مقر وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة،اليوم ،كل من المفوض السامي لتحالف الحضارات بالأمم المتحدة ميغيل موراتينوس، ودولة رئيس وزراء بريطانيا السابق المبعوث الخاص للأمم المتحدة للتعليم العالي، جوردون براون.
كما التقى العساف رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وجرى خلال هذه اللقاءات مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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