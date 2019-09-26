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2019-09-26 حريق يحتجز 5 أشخاص داخل مبنى في جدة متابعات الخليج 365 - جدة أنقذت فرق الدفاع المدني في جدة، اليوم الخميس، 5 أشخاص احتجزتهم النيران داخل إحدى بنايات جدة. Advertisements وقالت المديرية العامة للدفاع المدني في تغريدة عبر “تويتر”: “فرق الدفاع المدني في جدة أنقذت خمسة أشخاص بعد احتجازهم داخل شقة بالدور الرابع للبناية”. وأضافت أنه تم إجلاؤهم عن طريق سيارة السلالم ونتج عن الحادث إصابة شخص تلقى العلاج في الموقع.







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