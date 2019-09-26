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2019-09-26 سقوط شخصين داخل تمديدات صرف صحي بمحايل متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - محايل باشرت فرق الدفاع المدني بمحافظة محايل اليوم الخميس، سقوط شخصين من جنسية آسيوية داخل تمديدات صرف صحي. Advertisements وأوضح الحساب الرسمي للدفاع المدني أن فرق الدفاع المدني قد باشرت بلاغًا عن سقوط شخصين من جنسية أسيوية داخل تمديدات الصرف الصحي مما أدى لفقدانهما للوعي وسقوطهما بداخلها. وأضافت المديرية العامة للدفاع المدني أنه تم استخراجهما بواسطة الغواصين ونقلهما عن طريق الهلال الأحمر للمستشفى.







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