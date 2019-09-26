المملكة تؤكد إيمانها بأهمية عمل الأمم المتحدة القائم على أساس التعددية

جدة - عمرو شويل أكدت المملكة إيمانها بأهمية عمل الأمم المتحدة القائم على أساس التعددية، باعتبارها من الأعضاء المؤسسين للأمم المتحدة.

جاء ذلك في كلمة المملكة خلال الاجتماع الوزاري من أجل العمل المتعدد والتي ألقاها نائب المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة الدكتور خالد بن محمد منزلاوي، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأوضح منزلاوي: “أن العمل متعدد الأطراف يعدّ في جوهر السياسة الخارجية للمملكة، والتزامها بميثاق الأمم المتحدة يوجه أعمالها في تعزيز السلام والأمن الدوليين” مشيرًا إلى أهمية كبرى للدور الحيوي للعمل المتعدد في حماية السلم والأمن، إضافة إلى دعم التنمية حول العالم وفق أجندة أهداف التنمية المستدامة 2030 .

وأكد منزلاوي تأييد المملكة لأهمية وجود قواعد ولوائح لضمان التفاعل مع الدول الأخرى، والالتزام بأن يتم التعامل مع التحديات المشتركة، بما يتوافق مع القانون الدولي مع الأخذ في الاعتبار ضرورة تفعيل النظام الدولي القائم على القواعد وتعزيزه، باعتبار ذلك مسؤولية مشتركة لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

في السياق، استقبل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، اليوم، وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، بحضور سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، ومندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك عبدالله المعلمي.

وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وجرى خلال اللقاء مناقشة أبرز المستجدات، ودور المملكة الكبير في دعم مبادرات الأمم المتحدة وأعمالها، وأهم الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، في الدورة الحالية وعقب ذلك دوَن العساف كلمة في سجل كبار زوار الأمم المتحدة.