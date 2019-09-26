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الان تتابع التعليم: صرف رواتب المعلمين الجدد اعتبارا من تاريخ المباشرة الفعلية والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أوضحت وزارة التعليم، اليوم الخميس، أن رواتب المعلمين الجدد يصرف اعتبارًا من تاريخ المباشرة الفعلية.
وقالت ابتسام الشهري، المتحدثة الرسمية باسم وزارة التعليم، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “وزارة التعليم تُعلن صرف رواتب المعلمين الجدد اعتبارًا من تاريخ المباشرة الفعلية”.
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