الإستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية عبر بوابة أبشر التابع…

بإمكان كل مواطن أو مقيم سعودي على الأراضي السعودية الآن الاستعلام عن المخالفات المرورية التى ارتكبها أو ارتكبها أحد أفراد عائلته عن طريق الإنترنت، فقد قدمت وزارة الداخلية السعودية عبر بوابتها الشهيرة أبشر الكثير من الخدمات بشكل إلكتروني ومنها خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية، وبالإضافة إلى إمكانية حق الإعتراض على هذه المخالفات أيضاً بشكل إلكتروني، فقط كل ما تحتاجة رقم الهوية ورقم السيارة، والآن تابع معنا هذا المقال للتعرف على خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر بوابة أبشر، فإلى نص المقال.

الاستعلام عن المخالفات المرورية

وضعت الممكلة العربية السعودية هدفاً لها وهو مواكبة التطور التكنولوجي الحادث فى دول أوروبا، وأرادت محاكاته فى الممكلة، وقد بدأت بهذه الخطوة عندما بدأت الوزارات الخدمية إتاحدة معظم خدماتها بشكل إلكتروني وعلى راس هذه الخدمات خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية التى تقدمها وزارة الداخلية السعودية عبر بوابة أبشر، ونوضح لكم الآن الخطوات التفصيلية لطريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية كالتالي:

زور موقع وزارة الداخلية بوابة أبشر .

. اضغط على أيقونة الاستعلام الإلكتروني.

ثم قم بالضغط على أعمال المرور.

الآن اختر الاستعلام عن المخالفات المرورية.

اكتب رقم الهوية الوطنية

اكتب رقم المخالفة.

ادخل رمز التحقق.

اضغط على استعلام مخالفات السير.

الآن يُعرض كل بيانات مخالفتك المرورية وطريقة السداد.

نتمنى أن يكون المقال به قدر كاف من المعلومات، ولأي استفسار من فضلك قم بترك تعليق بالأسفل، وسنرد على جميع أسئلتكم في أسرع وقت