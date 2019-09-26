شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تكشف موعد صرف رواتب المعلمين الجدد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة)

أوضحت وزارة التعليم بأن المعلمين الجدد الذين تم تعيينهم خلال هذا العام حسب الأنظمة تم إعداد مسوغات رواتبهم اعتبارا من تاريخ مباشرة كل معلم حتى نهاية شهر ذي الحجة، وتم الصرف لهم بتاريخ 2019/9/26م وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 551 وتاريخ 1437/12/25هـ القاضي بصرف رواتب موظفي الدولة، بما يتوافق مع السنة المالية للدولة التي تتوافق مع السنة الميلادية.

ودعت وزارة التعليم المعلمين والمعلمات إلى مراجعة إدارات التعليم التابعين لها، في حال وجود استفسارات إضافية حيال ذلك.