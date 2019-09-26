شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة المملكة في تركيا: لا إصابات للمواطنين في زلزال إسطنبول والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (إسطنبول)

طمأنت سفارة المملكة في أنقرة والقنصلية في إسطنبول المواطنين بأنه لم تسجل أي إصابات إثر الزلزال الذي وقع في إسطنبول ظهر اليوم.

ودعت السفارة والقنصلية المواطنين لتوخي الحذر والاتصال في حالات الطوارئ على الأرقام المخصصة لذلك.

يذكر أن زلزالاً بقوة 5.7 درجات على مقياس ريختر ضرب مدينة إسطنبول التركية اليوم، مما أسفر عن إصابة ثمانية أشخاص.

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وسجَّل مركز الزلزال في سيليفري عند شواطئ بحر مرمرة وعلى بعد نحو 80 كيلومتراً غرب إسطنبول, بعض الهزات الارتدادية.

وذكرت السلطات التركية أنه جرى إخلاء مكاتب ومدارس بشكل فوري، وجرى إغلاق بعضها لبقية اليوم.

وتقع إسطنبول قرب فالق زلزالي كبير ويحذر الخبراء منذ سنوات من «زلزال كبير» قد يضربها ويتسبب بأضرار هائلة في هذه المدينة التي يبلغ عدد سكانها نحو 16 مليون نسمة.