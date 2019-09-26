السعودية | غرق مبتعث سعودي ببحيرة في أوهايو .. القصة كاملة

شكرا لقرائتكم غرق مبتعث سعودي ببحيرة في أوهايو .. القصة كاملة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - عثرت السلطات الأميركية على جثة مبتعث سعودي، قضى غرقاً في بحيرة بولاية أوهايو، الأربعاء.

في التفاصيل، اختفى المبتعث شرف الهاشم 24 عاماً عن الأنظار بعد محاولته جلب الكرة من بحيرة كانت تجاور ملعب لكرة القدم كان يلهو فيه مع أصدقائه.

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شرف الهاشم

الهاشم من أهالي محافظة القطيف شرق المملكة، وكان يستعد لحفلة زواجه، وهو طالب في سنته الأخيرة بكالوريوس في الهندسة الكيميائية بجامعة كليفلاند ستيت بولاية أوهايو.

من جانبه، أوضح علوي الهاشم شقيق المبتعث أن أخيه اختفى عن أعين أصدقاءه أثناء ذهابه لالتقاط كرة من بحيرة مجاورة لملعبهم، وقاموا بعد ذلك بالبحث عنه لكن دون جدوى، حينها تواصلوا مع الشرطة، و بعد عمليات البحث تم العثور على جثته في قاع البحيرة، ونُقل سريعاً إلى المستشفى، لكن كان قد فقد الحياة.

وتواصلت السفارة السعودية في أميركا مع ذوي الغريق، لإبلاغهم بنبأ الوفاة وإنهاء الإجراءات الرسمية لتسليم الجثمان ونقله إلى المملكة.