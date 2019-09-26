، الوكالة الذرية: إيران توسع نطاق تخصيب اليورانيوم ببعض أجهزة الطرد المركزي المتقدمة ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم ببعض أجهزة الطرد المركزي المتقدمة في انتهاك جديد للاتفاق النووي حسب موقع قناة العربية.
وفي التفاصيل.. أظهر تقرير صدر عن الوكالة، الخميس، أن إيران انتهكت مجددًا الاتفاق النووي الموقع مع القوى العالمية بتخصيب اليورانيوم بأجهزة طرد مركزي متقدمة كما تعتزم تركيب المزيد من هذه الأجهزة.
وذكرت الوكالة في تقرير للدول الأعضاء، أنها تحققت من أن كل أجهزة الطرد المركزي التي تم تركيبها في الخطين الثاني والثالث تقوم بتخزين أو تستعد لتخزين اليورانيوم المخصب.
وكانت الوكالة الدولية أكدت قبل نحو ثلاثة أسابيع أن طهران تقوم بتركيب أجهزة طرد مركزي متطورة من شأنها أن تزيد مخزونها من اليورانيوم المخصب، في خطوة جديدة في خفض إيران التزاماتها الواردة في الاتفاق الدولي الذي أبرمته مع القوى الكبرى في 2015.
وقال ناطق باسم الوكالة في بيان، إن إيران قامت "بتركيب أو هي على وشك تركيب" 22 جهازًا للطرد المركزي من نوع "إي. آر. 4" في موقع التخصيب نطنز، وجهاز من نوع "إي. آر. 5" و30 جهازًا آخر من نوع "إي. آر. 6" وثلاثة نماذج من "إي. آر. 6"، بحسب عمليات "التحقق" التي قامت بها الوكالة في المكان.
وذكرت الوكالة التابعة للأمم المتحدة في بيانها السابق أنه "تم إعداد جميع أجهزة الطرد المركزي المركبة للتجربة باستخدام سادس فلوريد اليورانيوم" على الرغم من أنه لم يتم تجربة أي منها بتلك المادة في السابع والثامن من سبتمبر، مضيفة أن إيران أبلغتها بخططها لإنتاج اليورانيوم المخصب باستخدام أجهزة طرد مركزي متقدمة، وهو ما ينتهك الحظر الذي ينص عليه الاتفاق النووي.
الوكالة الذرية: إيران توسع نطاق تخصيب اليورانيوم ببعض أجهزة الطرد المركزي المتقدمةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-09-26
أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم ببعض أجهزة الطرد المركزي المتقدمة في انتهاك جديد للاتفاق النووي حسب موقع قناة العربية.
وفي التفاصيل.. أظهر تقرير صدر عن الوكالة، الخميس، أن إيران انتهكت مجددًا الاتفاق النووي الموقع مع القوى العالمية بتخصيب اليورانيوم بأجهزة طرد مركزي متقدمة كما تعتزم تركيب المزيد من هذه الأجهزة.
وذكرت الوكالة في تقرير للدول الأعضاء، أنها تحققت من أن كل أجهزة الطرد المركزي التي تم تركيبها في الخطين الثاني والثالث تقوم بتخزين أو تستعد لتخزين اليورانيوم المخصب.
وكانت الوكالة الدولية أكدت قبل نحو ثلاثة أسابيع أن طهران تقوم بتركيب أجهزة طرد مركزي متطورة من شأنها أن تزيد مخزونها من اليورانيوم المخصب، في خطوة جديدة في خفض إيران التزاماتها الواردة في الاتفاق الدولي الذي أبرمته مع القوى الكبرى في 2015.
وقال ناطق باسم الوكالة في بيان، إن إيران قامت "بتركيب أو هي على وشك تركيب" 22 جهازًا للطرد المركزي من نوع "إي. آر. 4" في موقع التخصيب نطنز، وجهاز من نوع "إي. آر. 5" و30 جهازًا آخر من نوع "إي. آر. 6" وثلاثة نماذج من "إي. آر. 6"، بحسب عمليات "التحقق" التي قامت بها الوكالة في المكان.
وذكرت الوكالة التابعة للأمم المتحدة في بيانها السابق أنه "تم إعداد جميع أجهزة الطرد المركزي المركبة للتجربة باستخدام سادس فلوريد اليورانيوم" على الرغم من أنه لم يتم تجربة أي منها بتلك المادة في السابع والثامن من سبتمبر، مضيفة أن إيران أبلغتها بخططها لإنتاج اليورانيوم المخصب باستخدام أجهزة طرد مركزي متقدمة، وهو ما ينتهك الحظر الذي ينص عليه الاتفاق النووي.
26 سبتمبر 2019 - 27 محرّم 1441
11:23 PM
أكدت أنها خطوة جديدة لخفض طهران لالتزاماتها التي وقعت عليها في الاتفاق الدولي عام 2015
أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم ببعض أجهزة الطرد المركزي المتقدمة في انتهاك جديد للاتفاق النووي حسب موقع قناة العربية.
وفي التفاصيل.. أظهر تقرير صدر عن الوكالة، الخميس، أن إيران انتهكت مجددًا الاتفاق النووي الموقع مع القوى العالمية بتخصيب اليورانيوم بأجهزة طرد مركزي متقدمة كما تعتزم تركيب المزيد من هذه الأجهزة.
وذكرت الوكالة في تقرير للدول الأعضاء، أنها تحققت من أن كل أجهزة الطرد المركزي التي تم تركيبها في الخطين الثاني والثالث تقوم بتخزين أو تستعد لتخزين اليورانيوم المخصب.
وكانت الوكالة الدولية أكدت قبل نحو ثلاثة أسابيع أن طهران تقوم بتركيب أجهزة طرد مركزي متطورة من شأنها أن تزيد مخزونها من اليورانيوم المخصب، في خطوة جديدة في خفض إيران التزاماتها الواردة في الاتفاق الدولي الذي أبرمته مع القوى الكبرى في 2015.
وقال ناطق باسم الوكالة في بيان، إن إيران قامت "بتركيب أو هي على وشك تركيب" 22 جهازًا للطرد المركزي من نوع "إي. آر. 4" في موقع التخصيب نطنز، وجهاز من نوع "إي. آر. 5" و30 جهازًا آخر من نوع "إي. آر. 6" وثلاثة نماذج من "إي. آر. 6"، بحسب عمليات "التحقق" التي قامت بها الوكالة في المكان.
وذكرت الوكالة التابعة للأمم المتحدة في بيانها السابق أنه "تم إعداد جميع أجهزة الطرد المركزي المركبة للتجربة باستخدام سادس فلوريد اليورانيوم" على الرغم من أنه لم يتم تجربة أي منها بتلك المادة في السابع والثامن من سبتمبر، مضيفة أن إيران أبلغتها بخططها لإنتاج اليورانيوم المخصب باستخدام أجهزة طرد مركزي متقدمة، وهو ما ينتهك الحظر الذي ينص عليه الاتفاق النووي.
، الوكالة الذرية: إيران توسع نطاق تخصيب اليورانيوم ببعض أجهزة الطرد المركزي المتقدمة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر الوكالة الذرية: إيران توسع نطاق تخصيب اليورانيوم ببعض أجهزة الطرد المركزي المتقدمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.