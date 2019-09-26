، "سعود بن جلوي" يحضر احتفال تعليم جدة باليوم الوطني الـ 89 ،

محمد بن مسعود - الدمام - قدّم الطلاب أوبريت "وطن الشموخ" واختتم بالعرضة السعودية

نيابة عن الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، حضر الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة اليوم الخميس احتفال الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة، باليوم الوطني الـ89 للمملكة.

وتفصيلاً، جاء ذلك بحضور مدير عام تعليم جدة الدكتور سعد المسعودي ومساعدي الإدارة ومديري المكاتب والإدارات وجمع من الحضور والذي يستمر لمدة ثلاثة أيام في الياسمين مول.

وبدأ الحفل بجولة الأمير مشعل بن جلوي على منطقة الفعاليات اطّلع خلالها على إبداعات الأطفال والطلاب بهذه المناسبة وبعضٍ من إنجازات تعليم جدة.

عقب ذلك، انتقل مستشار أمير مكة لمقر الحفل حيث عُزِف السلام الملكي ثم شاهد والحضور عرضاً مرئياً بعنوان "علمني معلمي"، أعقبها كلمة للدكتور المسعودي أكد فيها أن تاريخ الوطن الغالي يسير "بهمة حتى القمة" حيث تتجدد ذكرى توحيد الكيان العظيم على يد المؤسس الموحد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله - في ذكرى تعيد إلى الأذهان ذلك الإنجاز العظيم.

وأضاف "المسعودي" أن رؤية المملكة 2030 التي رسم مساراتها سمو ولي العهد الأمين تعبر عن طموحات المواطن وقدرات الوطن، وتحمل أهدافاً طموحة ستتحقق بفضل الله ثم بفضل ارتكازها على مكامن القوة في بلدنا الغالي، حيث توفرت كل الإمكانات والمتطلبات اللازمة لرفع جودة التعليم وزيادة فاعليته ورفع مستوى منسوبيه وإكسابهم المهارات المطلوبة، وواصل تقديم الدعم المادي والمعنوي الكبير للتعليم، واستثمرت وزارة التعليم هذا الدعم في تحقيق إنجازات متميزة ونجحت في الارتقاء الكمي والنوعي بمؤسسات التعليم من خلال رفع كفاءته الداخلية والخارجية وزيادة الاهتمام بالجودة النوعية التي تحتاجها مسيرة التنمية.

بعد ذلك، قدم مجموعة من طلاب مدارس جدة أوبريت "وطن الشموخ" واختتم الحفل بالعرضة السعودية، كما تسلّم الأمير سعود بن جلوي درعاً ذكارية قدمها مدير تعليم جدة بهذه المناسبة ثم التقطت صور تذكارية جماعية لسموه مع الأطفال والطلاب.

وقدّم "بن جلوي" التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع - حفظهما الله - وإلى الإدارة العامة للتعليم بجدة بمناسبة اليوم الوطني الـ٨٩ للمملكة.