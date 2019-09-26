محمد بن مسعود - الدمام - القحطاني: الجامعة تمتلك إمكانات طبية وبشرية متكاملة ستُسهم ببدء التشغيل وجّه مدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، بتسهيل كل الإجراءات المتعلقة ببدء التشغيل التدريجي للمركز الطبي بالمستشفى الجامعي، وتوفير الدعم لإنجاز متطلبات التشغيل. وأشار إلى أن الجامعة تمتلك إمكانات طبية وبشرية متكاملة ستُسهم في بدء التشغيل التدريجي للمركز الطبي. جاء ذلك خلال جولته التفقدية لمبنى المستشفى الجامعي وإدارة الخدمات الطبية، ضمن توجه الجامعة نحو التشغيل التدريجي للمركز الطبي والمستشفى الجامعي. واطلع على الخطة العامة للتشغيل التدريجي للمركز الطبي الذي سينطلق داخل المستشفى الجامعي من قِبل المشرف على الإدارة العامة للخدمات الطبية وتشغيل المستشفى الجامعي الدكتور مدني آل عيسى، والاحتياجات اللازمة لتنفيذها. وأوضح الدكتور "آل عيسى"، أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى والمتمثلة بانتقال الإدارة العامة للخدمات الطبية وتشغيل المستشفى الجامعي إلى الجزء الإداري داخل المستشفى. Advertisements 26 سبتمبر 2019 - 27 محرّم 1441 11:22 PM القحطاني: الجامعة تمتلك إمكانات طبية وبشرية متكاملة ستُسهم ببدء التشغيل توجيه بتشغيل تدريجي للمركز الطبي بالمستشفى الجامعي بـ"جازان" توجيه بتشغيل تدريجي للمركز الطبي بالمستشفى الجامعي بـ"جازان" وجّه مدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، بتسهيل كل الإجراءات المتعلقة ببدء التشغيل التدريجي للمركز الطبي بالمستشفى الجامعي، وتوفير الدعم لإنجاز متطلبات التشغيل. وأشار إلى أن الجامعة تمتلك إمكانات طبية وبشرية متكاملة ستُسهم في بدء التشغيل التدريجي للمركز الطبي. جاء ذلك خلال جولته التفقدية لمبنى المستشفى الجامعي وإدارة الخدمات الطبية، ضمن توجه الجامعة نحو التشغيل التدريجي للمركز الطبي والمستشفى الجامعي. واطلع على الخطة العامة للتشغيل التدريجي للمركز الطبي الذي سينطلق داخل المستشفى الجامعي من قِبل المشرف على الإدارة العامة للخدمات الطبية وتشغيل المستشفى الجامعي الدكتور مدني آل عيسى، والاحتياجات اللازمة لتنفيذها. وأوضح الدكتور "آل عيسى"، أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى والمتمثلة بانتقال الإدارة العامة للخدمات الطبية وتشغيل المستشفى الجامعي إلى الجزء الإداري داخل المستشفى. ، توجيه بتشغيل تدريجي للمركز الطبي بالمستشفى الجامعي بـ"جازان" ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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