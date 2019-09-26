، محافظ جدة يرأس الاجتماع التحضيري لمعرض جدة الدولي للكتاب ،

محمد بن مسعود - الدمام - لبحث الاستعدادات والأعمال المناطة بالجهات الحكومية والخاصة

رأس محافظ جدة رئيس اللجنة العليا لمعرض جدة الدولي للكتاب، الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز بمقر المحافظة اليوم الخميس، اجتماع اللجنة لبحث الاستعدادات والأعمال المناطة بالجهات الحكومية والخاصة لانطلاق المعرض في دورته الخامسة، برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل خلال الفترة من 14 - 24 ربيع الآخر ١٤٤١هـ الموافق: 11 - ‪21 ديسمبر ٢٠١٩م على أرض الفعاليات بأبحر الجنوبية.

واطلع محافظ جدة خلال الاجتماع على عرض تضمن الخطط المتواصلة والمكثفة التي تسبق تدشين المعرض، ومنها دور النشر المشاركة في المعرض والبالغة قرابة 400 دار نشر من 40 دولة حول العالم، كما اطلع على عناصر التجديد والتنوع في هذه النسخة المتوقع أن تكون الأميز والأكبر عن النسخ السابقة للمعرض باستقطاب 350 ألف عنوان في شتى أوعية المعرفة لتلبية أذواق مختلف شرائح المجتمع وربطهم بالثقافة والقراءة وتنمية الحس الثقافي والاطلاع على المخزون الثقافي السعودي والعربي والعالمي، فيما يصعد أكثر من ٢٠٠ مؤلف ومؤلفة لمنصات توقيع الكتب بالمعرض.

وأكد الأمير مشعل بن ماجد على تشريف مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ورعايته لهذا الحدث الثقافي الكبير والذي يرسخ مكانته المحلية والعربية والعالمية ويكفل لهذا الحراك الثقافي الاستمرارية ومراعاة التجديد في تقديم المحتوى والرقي بمستوى المنتج الثقافي.

وأشار إلى أهمية التحضير الجيد من الجهات المعنية استعداداً لإطلاق هذا المعرض الذي يتربع على مساحة إجمالية تبلغ 30.000 متر مربع كواحد من أكبر المعارض المتخصصة في الوطن العربي، ووفقاً للتطلعات والآمال التي تنشدها أهداف المعرض التي تراعي عناصر التجديد والتنوع في الإثراء المعرفي ونشر الوعي والمعرفة وتثقيف المجتمع بالكتاب مبرزاً تكثيف الجهود والتفاني في العمل لإظهار الحدث بالصورة التي تخدم توجيهات القيادة الرشيدة واهتمامها بصناعة الثقافة وتنمية روح الانتماء إلى الكتاب والاهتمام بحركة التأليف والنشر بشكل عام.

وأضاف أن المعرض يعزز مكانة المملكة لاحتضان الفعاليات الكبرى وتقديم الثقافة بأجمل صورها وأشكالها ووفق ما تحتضنه جدة من مقومات ومخزون ثقافي وإرث حضاري وتعزيز البيئة الثقافية بالمملكة، متوقعاً حصد هذه التظاهرة الثقافية أعداداً كبيرة من الزائرين من مختلف شرائح المجتمع، خاصة وأنه يراعي الإثراء المعرفي ونشر الوعي والمعرفة وتثقيف المجتمع بما ينمي معارفهم ويشجعهم على المزيد من القراءة والإقبال على الكتاب.

ودعا محافظ جدة أطياف المجتمع والمهتمين بالحركة الفكرية والمعرفية لزيارة المعرض الذي تستمر فعالياته على مدى عشرة أيام، موجهاً شكره للأمير بدر بن عبدالله بن محمد بن فرحان وزير الثقافة لمتابعة هذا الحدث وإنجاح رسالته بالصورة التي ترقى لمخزون محافظة جدة الحضاري والثقافي.