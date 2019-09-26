القبض على ثلاثة مواطنين ارتكبوا جرائم سطوٍ تحت تهديد السلاح على عددٍ من المحال التجارية بالشرقية

ألقت الجهات الأمنية في المنطقة الشرقية القبض على 3 مواطنين في العقد الثالث من العمر، وذلك لتورُّطهم في ارتكاب جرائم سطو تحت تهديد السلاح الأبيض على عدد من المحال التجارية والاستيلاء على ما بداخلها من أموال وبضائع ومقتنيات. وأوضح المتحدث باسم شرطة المنطقة الشرقية، أنه بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقروا بارتكاب (٤٥) جريمة سرقة وسطو باستخدام السلاح الأبيض بالإضافة لسرقة مركبة لاستخدامها في تنفيذ جرائمهم في مدينة الدمام ومحافظتي الظهران والخبر.

وأضاف أن المتورطين ضُبط بحوزتهم بعضُ المسروقات وأقنعة للوجه وقفازات وأسلحة بيضاء ومواد مخدرة وأدوات أخرى تم استخدامها في تنفيذ جرائمهم، حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم. وأكدت شرطة المنطقة الشرقية حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.