أبرزها عن ارتداء “العباءة والديانة وزيارة المرأة بدون مرافق”.. تعرف على أهم الأسئلة...

سوف تفتح المملكة العربية السعودية غدًا الجمعة الموافق 27 سبتمبر 2019 أبوابها للعالم من خلال تدشينها لتأشيرة السياحة، وعليه سيتسنّى للسيّاح من دول المجموعة (أ) التقدم للحصول على التأشيرة من خلال المنصة الإلكترونية أو التقدم للحصول على “تأشيرة عند الوصول”من خلال مكاتب الجوازات عند الوصول إلى المملكة. أما السياح من دول المجموعة (ب) فيمكنهم التقدم بطلب الحصول على التأشيرة عبر ممثليات المملكة بالخارج. ستتيح هذه الخطوة للعالم أجمع فرصة التعرف على جمال المملكة العربية السعودية وتنويع مصادر الدخل الوطني فيها. ومن خلال تأشيرة السياحة، سيحظى السائح بفرصة ممارسة الأنشطة المرتبطة بالسياحة، بالإضافة إلى تأدية شعائر العمرة في غير موسم الحج، وتتطلع المملكة نتطلع إلى تطوير صناعة السياحة واستقبال السياح بكل حفاوة وتكريم.

ونتناول هنا أهم الأسئلة الشائعة عن التأشيرة السياحية:

هل يمكنني زيارة المملكة العربية السعودية لتلقي العلاج الطبي من خلال تأشيرة السياحة؟

لا يمكن أن تستخدم التأشيرة لغرض العلاج الطبي

هل يمكنني التقدم للحصول على تأشيرة السياحة من أجل تأدية العمرة/الحج؟

يمكنك التقدم بطلب لتأدية العمرة من خلال تأشيرة السياحة، لكن لا يمكنك تأدية العمرة في موسم الحج. لتأدية الحج، يجب عليك التقدم بطلب للحصول على تأشيرة مُ حددة من خلال وزارة الحج.

هل يمكنني أداء العمرة من خلال تأشيرة السياحة كامرأة مسلمة غير مصحوبة بمر افقين؟

يُسمح للنساء الغير مصحوبات بمرافقين بأداء العمرة باستخدام تأشيرة السياحة، وليس هناك حاجة إلى مرافقين ذكور لأداء العمرة

ما هي أقصى مدة يمكنني قضاؤها في المملكة كسائح؟

تسمح لك تأشيرة السياحة بالبقاء في المملكة العربية السعودية لمدة أقصاها 90 يوم خلال السنة الواحدة. وإذا لم تغادر المملكة بعد انتهاء مدة التأشيرة، فسوف تدفع غرامة قدرها 100 ريال سعودي عن كل يوم تجاوزت فيه فترة الإقامة.

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ما هي الوثائق اللازمة للحصول على التأشيرة الإلكترونية عبر المنصة؟

لكي تكون مؤهلًا للحصول على تأشيرة السياحة لدخول السعودية، يجب عليك امتلاك جواز سفر يتبع لواحدة من الدول التسعة وأربعين المشمولة، ويجب أن يكون جواز السفر ساري المفعول لمدة 6 أشهر أخرى على الأقل، إلا لمواطني الولايات المتحدة الأمريكية، الذين لديهم مدة ستة أشهر بعد انتهاء جواز السفر للتقديم للحصول على التأشيرة.

هل يرتبط الجانب الديني بطلب الحصول على التأشيرة؟

لا يرتبط الجانب الديني عند التقدم بطلب الحصول على تأشيرة الزيارة

هل يمكنني التقديم للحصول على تأشيرة كوني امرأة بدون مرافق؟

نعم، ليست هناك مشكلة للنساء القدوم إلى المملكة العربية السعودية بدون مرافق.

كامرأة، هل يجب عليّ ارتداء الحجاب أو العباءة داخل السعودية؟

أي امرأة تدخل السعودية ليست مُلزَمة بارتداء العباءة أو الحجاب، ومع ذلك، يجب على النساء ارتداء ملابس محتشمة. يرجى الاطلاع على لائحة الذوق العام.

ما هي تكلفة الحصول على التأشيرة لغرض السياحة لدخول السعودية؟

تبلغ تكلفة تأشيرة 440 ريال سعودي باستثناء ضريبة القيمة المضافة ورسوم المعاملة، مفصلة على النحو التالي:

– رسوم التأشيرة 300 ريال سعودي

– رسوم التأمين الطبي 140 ريال سعودي

– (باستثناء مواطني دول الخليج الذين ليسوا بحاجة إلى تأشيرة).