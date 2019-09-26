بنك الجزيرة يعتذر لعملائه بعد تأخر وصول رواتبهم

ناشد عملاء بنك الجزيرة إلزام البنك بسرعة إيداع رواتبهم في حساباتهم بعد التأخير الذي طالهم حتى هذه اللحظة ولَم يستلم عدد منهم رواتبهم والتي صادفت بداية الويك إند وما يترتب عليها من التزامات وقضاء منافعهم .
ومن جانبه قدم بنك الجزيرة اعتذاره لعملائة عبر حسابع بمنصة تويتر مغردًا: “نتقدم بالاعتذار لعملائنا الأعزاء لتأخر إيداع بعض الرواتب بسبب مشكلة تقنية ..علماً بأنه قد تم البدء بإيداع الرواتب في حسابات العملاء تباعًا . فيما عبر مغردون عن انزعاجهم بسبب سحب البنك للقسط التمويلي بحساباتهم ولَم يتم إيداع رواتبهم، فيما طالب عملاء آخرون من إدارة البنك تحديد موعد دقيق في إنهاء مشكلة التأخير والمدة المستغرقة لإيداع رواتبهم.
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