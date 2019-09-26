شكرا لقرائتكم خبر عن إطلالة جريئة وفاضحة لـ‘‘إيفانكا ترامب’’ في اجتماعات الأمم المتحدة أظهرت خلالها ‘‘مناطق حساسة’’ وأسالت لعاب حكام العرب (صور) والان مع التفاصيل

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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل اليمن : إطلالة جريئة وفاضحة لـ‘‘إيفانكا ترامب’’ في اجتماعات الأمم المتحدة أظهرت خلالها ‘‘مناطق حساسة’’ وأسالت لعاب حكام العرب (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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