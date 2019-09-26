ماذا سيقول #ولي_العهد في مقابلته مع نورا أودونيل على قناة CBS ؟

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العالم كله يترقب تفاصيل المقابلة الحصرية التي أجرتها المذيعة الأمريكية الأشهر عالميًا مع الأمير محمد بن سلمان..

المقابلة المرتقبة، لم ينشر من تفاصيلها أي شيء حتى الساعة، وجل ما ذكر تنويه من قناة CBS عن موعد العرض الأول للمقابلة، والتي ستكون مع مذيعة “CBS Evening News” في برنامج “60 دقيقة”، وأن المقابلة جرت يوم الثلاثاء في جدة، وستبث الأحد..

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لقاء بهذا الحجم ومع شخصية من هذا النوع، قطعًا لن يتحدث إلا عن الشأن السياسي الخارجي.. فأوضاع المنطقة ملتهبة.. فمن هجمات أرامكو، إلى الخطر الإيراني، ومستقبل علاقة المملكة بأمريكا في ظل قرب استحقاق الانتخابات الرئاسية هناك، وليس انتهاءً بملف خاشقجي.. كل ذلك سيكون حاضرًا على الطاولة دون أدنى شك..

وما إذا علمنا بأن المذيعة نورا أودونيل صحفية سياسية وليست اقتصادية ولا تهتم بغير السياسة في مقابلاتها مع الزعماء والرؤساء الذين تستضيفهم، فإن مما يثير السخرية تناول مقتطفات غير صحيحة تتحدث عن أن اللقاء تطرق لشؤون وقضايا داخلية لا تخص إلا المواطن السعودي، والتي لو أراد الأمير الحديث عنها لاختار صحيفة محلية لإجراء هذه المقابلة..

اختلاق الشائعات حول مقابلة الأمير محمد بن سلمان هدفه واضح، وهو التشويش عليها والتقليل من شأن ما سيقال فيها.. وهو أسلوب تتبعه جهة ما مستفيدة من اختلاق القصص والأكاذيب.. وفي كل مرة نقول ونعيد ونزيد: فتّش عن المستفيد.



