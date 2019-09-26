العساف يلتقي حمدوك وبراون وموراتينوس في الأمم المتحدة

التقى وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، اليوم الخميس، في مقر الأمم المتحدة، رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، على هامش أعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وجرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

وفي ذات الإطار، التقى العساف، في مقر وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة، اليوم، رئيس وزراء بريطانيا السابق، المبعوث الخاص للأمم المتحدة للتعليم العالي، جوردون براون، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وجرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

والتقى العساف أيضًا، المفوض السامي لتحالف الحضارات بالأمم المتحدة ميجيل موراتينوس، على هامش أعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وجرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.