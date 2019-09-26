بالصور.. «تعاونية القريات» ترعى عدة مبادرات للمصممة تمام البلوي احتفاء باليوم الوطني

رعت الجمعية التعاونية متعددة الأغراض بمحافظة القريات مبادرة «وطني خط أحمر» للمصممة تمام البلوي احتفاءً بذكرى اليوم الوطني الـ 89 للمملكة .

وشارك عدد من أطفال المحافظة في توزيع الورد والأعلام على المارة بجهة المدخل الغربي للمدينة في ظل مشاركة ووجود رجال الأمن، فيما رفرفت الأعلام على أنغام الأغاني الوطنية، وشهد الموقع تفاعل وإشادة الحضور، وشهدت الفعالية تكريم عدد من الإعلاميين والمشاركين والداعمين .

كما رعت الجمعية التعاونية في اليوم الوطني مبادرة في مطار محافظة القريات أقامتها المصممة تمام البلوي؛ بهدف إشراك المسافرين وإتاحة الفرصة لهم للتعبير عن مشاعرهم في يوم يؤرخ لأمجاد البلاد.

‏وشاركت مجموعة من الأطفال في توزيع الورد والحلوى على المسافرين بحضور كابتن ومضيفات إحدى الرحلات وسط احتفالية وطنية وأجواء تغمرها السعادة نالت إعجاب الجميع .

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‏وقالت المصممة تمام لـ «عاجل»: إن مثل هذه المبادرات هدفها تنمية وغرس روح الانتماء والمواطنة وتعزيز الهوية وبث روح الولاء للوطن في نفوس الناشئة وجعلهم شركاء في تحقيق الأمن الفكري ورفع المسؤولية لديهم تجاه وطنهم والمحافظة على مقدراته، مشيرة إلى أن تلك المبادرات تستهدف أن يكون حب الوطن للنشء شيئا ملموسا وإبراز والحفاظ على مكانة المملكة، وتقوية روابط التماسك بين أفراد المجتمع.

وأضافت أنها تسعى عبر تلك المبادرات إلى التعريف بجهود الدولة في تحقيق الأمن والرخاء لكل من يعيش داخل هذا البلد المعطاء، وإظهار المنجزات الوطنية والمشروعات الحيوية التي تقيمها الدولة.

وتعد المصممة تمام البلوي من رائدات الأعمال والمبادرات بالمحافظة بتعاونها مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة والجمعيات التطوعية، وقد حظيت بتكريم محافظ محافظة القريات ورئيس لجنة التنمية السياحية عبدالله الجاسر نظير تميزها وحضورها القوي بمهرجانات عديدة.

