القصبي يصدر قرارًا بإنشاء المركز البلدي للتحول الرقمي

أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي قرارًا بإنشاء وحدة تنظيمية بمسمى (المركز البلدي للتحول الرقمي) بالوزارة، وذلك لتوحيد الأعمال الرقمية والتقنية بالقطاع البلدي.

ويهدف المركز البلدي للتحول الرقمي إلى تحسين تجربة العملاء في الخدمات المقدمة وتمكين الأمانات من تقديم الخدمات بنماذج رقمية وبصورة مرنة وسريعة، كما يهدف إلى خلق بيئة وثقافة تعزز الابتكار والمشاركة ورفع ثقة قطاع الأعمال بالمركز، ويأتي إنشاؤه في إطار توجه الوزارة إلى التركيز على العملاء والارتقاء بجودة الخدمات.

ويتولى المركز مهامّ إعداد ومتابعة وتنفيذ استراتيجية التحول الرقمي للقطاع البلدي في المجالات التقنية والرقمية، كما يختص بتطوير وتشغيل وإدارة الأنظمة والحلول الرقمية المشتركة، وتمثيل القطاع البلدي لدى الجهات الوطنية في المجالات الرقمية، وتوفير المتطلبات والبيانات الرقمية في تخصصات المركز للجهات ذات العلاقة.

وقد كُلّف المهندس علي بن هادي راجحي رئيسًا تنفيذيًّا للمركز.