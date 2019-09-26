بالفيديو.. مسيرات وطنية حاشدة لأهالي الربوعة احتفالًا باليوم الوطني

شارك أهالي محافظة الربوعة بمنطقة عسير، القوات المرابطة بالحد الجنوبي، الاحتفال باليوم الوطني، عبر مسيرات وطنية جابت شوارع المحافظة، ارتفعت خلالها أعلام الوطن وصور المؤسس عبدالعزيز بن عبد الرحمن آل سعود- طيب الله ثراه- وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود و سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله.
واستمرت المسيرات في الربوعة لساعات في صورة تؤكد أن هذا الوطن الغالي وترابه في أيد أمينة، ويحرس حدوده أبطال أشاوس لم ولن يتركوا شبرًا يدنسه العدو.
وحرص الأهالي على توثيق هذه الاحتفالات ليؤكدوا أن الربوعة أمن وأمان فاضحين ما يحاول الإعلام المعادي نشره من أكاذيب وشائعات.
وشارك الأهالي القوات المرابطة من مختلف القطاعات الفرحة والاحتفاء بهذه المناسبة الخالدة.
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