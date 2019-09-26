بالصور..الدفاع المدني ينقذ 5 أشخاص حاصرتهم النيران بإحدى بنايات جدة

أنقذت فرق الدفاع المدني في جدة خمسة أشخاص احتجزتهم النيران في إحدى بنايات جدة.
وأكدت المديرية العامة للدفاع المدني -عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»- أن فرق الدفاع المدني في جدة أنقذت الخمسة أشخاص بعد احتجازهم داخل شقة بالدور الرابع للبناية، بينما تم إجلاؤهم عن طريق سيارة السلالم ونتج عن الحادث إصابة شخص تلقى العلاج في الموقع.
وكانت فريق الدفاع المدني في عنيزة، باشرت حريقًا اندلع بمواقع تشليح السيارات بعد انفجار خزان وقود، مشيرة إلى أن الحادث عبارة عن انفجار خزان وقود فارغ أثناء عملية قص الخزان، ونتج عنه وفاة العامل واحتراق مركبتين.
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