إطلاق برنامج «كفو» لتأهيل طالبي العمل بالدمام

أطلقت جمعية جود النسائية الخيرية بالدمام، أمس، برنامج «كفو» لتأهيل طالبي العمل، وتدريب 30 مستفيدًا من أبناء وبنات الجمعية، لتطوير مهاراتهم وقدراتهم بالأساليب العلمية الحديثة، وإرشادهم وتحفيزهم على الالتحاق بالعمل، وذلك ضمن مشاريع مبادرة نهضة إنسان الذي تنظمه الجمعية.

ويتضمن البرنامج، الذي يستمر لمدة 20 يومًا، وتقدمه المدربة المعتمدة في التنمية البشرية وعضوة مجلس إدارة جمعية جود آمال عبدالعزيز الفايز، العديد من المحاور والمهارات المهمة التي يحتاجها طالبو العمل قبل أن يبدأ تجربته الوظيفية، ويتبعها عدد من الجلسات الاستشارية بعد التحاق المتدرب بالوظيفة.

ويهدف البرنامج إلى توعية المستفيدين بأهمية دورهم الوظيفي وتحفيزهم لتحقيق العائد المعنوي والمادي، وبأهمية مهارات التواصل الناجح مع جميع الفئات الموجودة في بيئة عمله، ويسهم في التعريف بقطاعات الأعمال والمجالات المهنية المتاحة، ومساعدة المستفيد على اكتشاف ميوله المهنية وملائمتها له، وأهمية تسويق الذات بتعلم أسس كتابة السيرة الذاتية وفن اجتياز المقابلات الشخصية الوظيفية، ومعرفته بالواجبات والحقوق الوظيفية، إضافة إلى إكساب المستفيد مهارة تحديد الأهداف والأولويات، وحسن إدارة الوقت.

يذكر أن برنامج نهضة إنسان منذ انطلاقته يعمل على رفع مستوى الوعي المعرفي والثقافي والمهاري لجميع المنتمين للجمعية، وإكسابهم عددًا من المهارات؛ لتحقيق أهدافهم في بناء شخصية فعالة في المجتمع.