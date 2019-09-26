معرض يبرز جهود مركز الملك سلمان للإغاثة في 44 دولة

أبرز مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ‫بمقر الأمم المتحدة في نيويورك جهود المملكة الإنسانية من خلال معرض مصاحب لفعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ74.

وزار المعرض الذي يأتي بعنوان «جهود المملكة العربية السعودية وما قدمته للاجئين حول العالم»، وزير الخارجية الدكتور إبراهيم العساف، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير، ووزير الخارجية البحريني الشيخ خالد آل خليفة، ووزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي، ومندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي، والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني، والمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) بيير كرينبول، وعدد من وزراء الدول المشاركة ومسؤولي المنظمات الأممية والدولية.

ويستمر المعرض لمدة أسبوع، حيث يشتمل على شاشة عرض شفّافة تحوي معلومات مفصّلة عن قطاعات المركز مع عرضا لبعض المقاطع الخاصة بالمركز، إلى جانب شاشة عرض ضخمة بحجم 5 أمتار في 3 أمتار عليها خريطة العالم تُظهر الدول الـ44 المستفيدة من برامج المركز، وتحتوي على جهاز «لاب توب» قابل للمس يتم فيها اختيار الدول وعرض عدد المشاريع والقطاعات والمبالغ المدفوعة لكل دولة.

كما احتوى المعرض على شاشة تفاعلية بحجم 75 إنشا تحتوي على روابط موقع المركز مع منصة التطوّع التي تعطي الفرصة للمتبرعين لتقديم تبرعاتهم إلكترونيا باستخدام البطاقات الائتمانية وآليات السداد الإلكتروني، كما تمكنهم من إنشاء حساب شخصي يوفر لهم فرصة الوقوف على البرامج التي قام بدعمها المركز، إضافة إلى ذلك توفر المنصة لأصحاب التبرعات المباشرة فرصة ربط التبرعات بالدول والبرامج التي يختارونها، ومنصة المساعدات السعودية التي أنشأها المركز لتكون مرجعا دقيقا وموثوقا يقدم المعلومات ويرشد الباحثين ورجال الإعلام والصحافة عن مساهمات المملكة الخارجية، إضافة إلى بعض القصص المستوحاة من البرامج الإنسانية.