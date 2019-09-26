طلاب جازان يحتفون بيوم دوت الخليج

سيطر حفل تعليم جازان بذكرى اليوم الوطني الـ89 للمملكة، على اهتمامات الحاضرين والمتابعين، والذين أشادوا بجماليته الوطنية، وحسن الأداء بشكل احترافي، بعيدا عن التقليدية، والاستعراض، بحضور مدير تعليم جازان الدكتور إبراهيم أبوهادي، وعدد من مديري الجهات الحكومية والأمنية، والمثقفين والمثقفات، والأعيان، والذي أقيم على مسرح كليتي إدارة الأعمال والهندسة. حفل خطابي اشتمل الاحتفال التعليمي على حفل خطابي، وكلمة للمدير العام من إلقاء الطالبة رغد كريري، ومشاركة وطنية لأحد طلاب التربية الخاصة عبر طريقة برايل للمكفوفين، وقصيدة وطنية، وأوبريت وطني كبير بعنوان «أطل الصقر» والذي يحكي قصة توحيد المملكة، ويستعرض مسيرة الملوك العظماء إلى الوقت الحاضر. وأكد أبوهادي على أهمية اليوم الوطني في استرجاع واستذكار المنجزات التي تحققت، والعمل على تحقيق الخطط والبرامج والإستراتيجيات، التي تضمن تحقيق مستقبل مشرق للتعليم بمنطقة جازان وغيرها من مناطق وطننا العزيز، بما يتفق ورؤية المملكة 2030، سائلا الله تعالى أن يمد الجميع بعونه وتوفيقه.



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