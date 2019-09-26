السعودية | المملكة: نؤمن بأهمية عمل الأمم المتحدة القائم على أساس التعددية

المناطق - واس

أكدت المملكة العربية السعودية إيمانها بأهمية عمل الأمم المتحدة القائم على أساس التعددية، باعتبارها من الأعضاء الأصليين المؤسسين للأمم المتحدة.

جاء ذلك في كلمة المملكة خلال الاجتماع الوزاري من أجل العمل المتعدد والتي ألقاها نائب المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة الدكتور خالد بن محمد منزلاوي، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأوضح أن العمل المتعدد الأطراف يعدّ في جوهر السياسة الخارجية للمملكة والتزامها بميثاق الأمم المتحدة يوجه أعمالها في تعزيز السلام والأمن الدوليين، مشيرًا إلى أهمية كبرى للدور الحيوي للعمل المتعدد في حماية السلم والأمن، إضافة إلى دعم التنمية حول العالم وفق أجندة أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠.

وأكد منزلاوي تأييد المملكة لأهمية وجود قواعد ولوائح لضمان التفاعل مع الدول الأخرى، والالتزام بأن يتم التعامل مع التحديات المشتركة بما يتوافق مع القانون الدولي مع الأخذ في الاعتبار ضرورة تفعيل وتعزيز النظام الدولي القائم على القواعد، باعتبار ذلك مسؤولية مشتركة لجميع الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة.