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السفارة لدى تركيا بعد زلزال إسطنبول: جميع مواطنينا بخير
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكدت سفارة المملكة العربية السعودية لدى تركيا أنه لم يتم تسجيل أي إصابات جراء زلزال إسطنبول.
وأهابت السفارة، في بيان لها، بالمواطنين أخذ الحيطة والحذر والاتصال في حالة الطوارئ بالأرقام المخصصة لذلك.
يُذكر أن زلزالًا قويًا ضرب مدينة إسطنبول التركية، اليوم الخميس، فيما أكد وزير الصحة التركي أن الزلزال لم يسفر عن خسائر بشرية.
وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية إن قوة زلزال إسطنبول بلغت 5.8 درجة بمقياس ريختر.
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