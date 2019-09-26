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2019-09-26 في بادرة وفاء .. تعاوني رفحاء يُسير رحلة عمرة مجانية صدقة لـ العنزي متابعات الخليج 365 - رفحاء سيّر المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة رفحاء ( حياة ) صباح اليوم الخميس 27 / 1 / 1441 هـ ، رحلة عمرة مجانية للجاليات صدقة عن عضو مجلس إدارة المكتب/ حماد غالي العنزي، رحمه الله وغفر له. وتأتي هذه المبادرة عرفانًا من المكتب بالدور الذي كان يقوم به، رحمه الله، في خدمة الدعوة إلى الله ودعم أنشطة المكتب المختلفة بماله ووقته، سائلين الله أن يتقبل هذه المبادرة، وأن يرحم الفقيد برحمته ويسكنه فسيح جناته. Advertisements







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