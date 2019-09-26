، السعودية تترأس الاجتماع الخاص بدعم الأجهزة الرقابية بموسكو ،

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محمد بن مسعود - الدمام - ترأس رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري؛ الاجتماع الخاص بمجموعة الدول المشاركة في برنامج تسريع الدعم، وهو أحد برامج الدعم التي ترعاها اللجنة التوجيهية لتعاون "الإنتوساي"، والمانحون، على هامش اجتماعات الجمعية العمومية الثالثة والعشرين للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة "الإنتوساي"، التي انطلقت أعمالها أمس في العاصمة الروسية موسكو.
وفي بداية الاجتماع رحّب بالحضور من الوفود المشاركة والممثلة للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة والمانحين، ومبادرة تنمية "الإنتوساي"، وتم خلال الاجتماع مناقشة كيفية تسريع الدعم المقدم للأجهزة النظيرة التي تعمل في ظروف حرجة، ومعالجة الصعوبات التي تعوقها، والتحديات التي تواجه هذه الأجهزة في تحديد الاحتياجات وبناء القدرات والتخطيط الإستراتيجي.
يذكر أن رئيس الديوان العام للمحاسبة يشغل منصب النائب الثاني لرئيس المجلس التنفيذي للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة "الإنتوساي"، ورئيس لجنة السياسات والشؤون المالية والإدارية للمنظمة، ورئيس جانب "الإنتوساي" في اللجنة التوجيهية للتعاون مع مجتمع المانحين.
السعودية تترأس الاجتماع الخاص بدعم الأجهزة الرقابية بموسكووكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-09-26
ترأس رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري؛ الاجتماع الخاص بمجموعة الدول المشاركة في برنامج تسريع الدعم، وهو أحد برامج الدعم التي ترعاها اللجنة التوجيهية لتعاون "الإنتوساي"، والمانحون، على هامش اجتماعات الجمعية العمومية الثالثة والعشرين للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة "الإنتوساي"، التي انطلقت أعمالها أمس في العاصمة الروسية موسكو.
وفي بداية الاجتماع رحّب بالحضور من الوفود المشاركة والممثلة للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة والمانحين، ومبادرة تنمية "الإنتوساي"، وتم خلال الاجتماع مناقشة كيفية تسريع الدعم المقدم للأجهزة النظيرة التي تعمل في ظروف حرجة، ومعالجة الصعوبات التي تعوقها، والتحديات التي تواجه هذه الأجهزة في تحديد الاحتياجات وبناء القدرات والتخطيط الإستراتيجي.
يذكر أن رئيس الديوان العام للمحاسبة يشغل منصب النائب الثاني لرئيس المجلس التنفيذي للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة "الإنتوساي"، ورئيس لجنة السياسات والشؤون المالية والإدارية للمنظمة، ورئيس جانب "الإنتوساي" في اللجنة التوجيهية للتعاون مع مجتمع المانحين.
26 سبتمبر 2019 - 27 محرّم 1441
09:47 PM
ترأس رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري؛ الاجتماع الخاص بمجموعة الدول المشاركة في برنامج تسريع الدعم، وهو أحد برامج الدعم التي ترعاها اللجنة التوجيهية لتعاون "الإنتوساي"، والمانحون، على هامش اجتماعات الجمعية العمومية الثالثة والعشرين للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة "الإنتوساي"، التي انطلقت أعمالها أمس في العاصمة الروسية موسكو.
وفي بداية الاجتماع رحّب بالحضور من الوفود المشاركة والممثلة للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة والمانحين، ومبادرة تنمية "الإنتوساي"، وتم خلال الاجتماع مناقشة كيفية تسريع الدعم المقدم للأجهزة النظيرة التي تعمل في ظروف حرجة، ومعالجة الصعوبات التي تعوقها، والتحديات التي تواجه هذه الأجهزة في تحديد الاحتياجات وبناء القدرات والتخطيط الإستراتيجي.
يذكر أن رئيس الديوان العام للمحاسبة يشغل منصب النائب الثاني لرئيس المجلس التنفيذي للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة "الإنتوساي"، ورئيس لجنة السياسات والشؤون المالية والإدارية للمنظمة، ورئيس جانب "الإنتوساي" في اللجنة التوجيهية للتعاون مع مجتمع المانحين.
، السعودية تترأس الاجتماع الخاص بدعم الأجهزة الرقابية بموسكو ،
المصدر : الخليج 365
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