، واشنطن: سننشر في السعودية بطارية باتريوت و4 منظومات رادار و200 جندي ،

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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم (الخميس)، أن الولايات المتحدة ستنشر في السعودية بطارية باتريوت و 4 منظومات رادار و 200 جندي أمريكي، بحسب ما ذكرت قناة "العربية".
وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قد تلقى اتصالاً هاتفيًا من وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، أمس، بحثا خلاله الترتيبات الجارية لإرسال قوات أمريكية ذات طبيعة دفاعية إلى المملكة.
وشدد "إسبر" على أن سياسة إيران العدائية التي تزعزع الاستقرار في المنطقة لا بد من كبحها.
وأكد ولي العهد أن الهجوم التخريبي الذي تعرَّضت له السعودية يعد تصعيدًا خطيرًا تجاه العالم بأسره؛ ويتطلب وقفة حازمة حفظًا للسلم والأمن الدوليين.
واشنطن: سننشر في السعودية بطارية باتريوت و4 منظومات رادار و200 جنديصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-09-26
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم (الخميس)، أن الولايات المتحدة ستنشر في السعودية بطارية باتريوت و 4 منظومات رادار و 200 جندي أمريكي، بحسب ما ذكرت قناة "العربية".
وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قد تلقى اتصالاً هاتفيًا من وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، أمس، بحثا خلاله الترتيبات الجارية لإرسال قوات أمريكية ذات طبيعة دفاعية إلى المملكة.
وشدد "إسبر" على أن سياسة إيران العدائية التي تزعزع الاستقرار في المنطقة لا بد من كبحها.
وأكد ولي العهد أن الهجوم التخريبي الذي تعرَّضت له السعودية يعد تصعيدًا خطيرًا تجاه العالم بأسره؛ ويتطلب وقفة حازمة حفظًا للسلم والأمن الدوليين.
26 سبتمبر 2019 - 27 محرّم 1441
09:45 PM
بعد ساعات من بحث ولي العهد و"إسبر" ترتيبات إرسال قوات أمريكية
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم (الخميس)، أن الولايات المتحدة ستنشر في السعودية بطارية باتريوت و 4 منظومات رادار و 200 جندي أمريكي، بحسب ما ذكرت قناة "العربية".
وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قد تلقى اتصالاً هاتفيًا من وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، أمس، بحثا خلاله الترتيبات الجارية لإرسال قوات أمريكية ذات طبيعة دفاعية إلى المملكة.
وشدد "إسبر" على أن سياسة إيران العدائية التي تزعزع الاستقرار في المنطقة لا بد من كبحها.
وأكد ولي العهد أن الهجوم التخريبي الذي تعرَّضت له السعودية يعد تصعيدًا خطيرًا تجاه العالم بأسره؛ ويتطلب وقفة حازمة حفظًا للسلم والأمن الدوليين.
، واشنطن: سننشر في السعودية بطارية باتريوت و4 منظومات رادار و200 جندي ،
المصدر : الخليج 365
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