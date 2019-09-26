، "الخليفي" يؤكد على دور الإعلام في توعية المجتمعات بأخطار جرائم تمويل الإرهاب وآثارها السلبية ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
عقد مركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب ندوته الشهرية الثالثة بعنوان " أسس بناء إستراتيجية وطنية وخطة عمل في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، استضاف فيها محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي ورئيس اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال الدكتور أحمد بن عبد الكريم الخليفي - كمتحدث رئيس في الندوة - وذلك في مقر المركز بالرياض، بحضور ممثلي الدول الأعضاء في التحالف الإسلامي العسكري.
ورحب الأمين العامُّ لمركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب المكلَّف اللواءُ الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي بمحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي ورئيس اللجنة الدائمة لمكافحة غسيل الأموال.
وسلط الدكتور الخليفي الضوء على جوانب مهمة في محاربة تمويل الإرهاب، مستعرضاً مهارات التعامل مع قضايا تمويل الإرهاب، وسبل مكافحته وإعداد برامج رقابية لمكافحة تمويل الإرهاب ودور الإعلام في توعية المجتمعات بأخطار جرائم تمويل الإرهاب وآثارها السلبية على المجتمعات والدول والأفراد.
وتُعد محاربة تمويل الإرهاب إحدى المجالات الأربعة لعمل التحالف، بجانب المجال الفكري والإعلامي والعسكري، إذ يعمل التحالف على تحقيق التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية في مجال محاربة تمويل الإرهاب في الدول الأعضاء البالغ عددهم (41) دولة، وترويج أفضل الممارسات وتطوير أُطر العمل القانونية والتنظيمية والتشغيلية وتيسير تبادل المعلومات في هذا المجال ودعم عمليات الوقاية والكشف المتعلقة بتمويل الإرهاب.
"الخليفي" يؤكد على دور الإعلام في توعية المجتمعات بأخطار جرائم تمويل الإرهاب وآثارها السلبيةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-09-26
عقد مركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب ندوته الشهرية الثالثة بعنوان " أسس بناء إستراتيجية وطنية وخطة عمل في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، استضاف فيها محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي ورئيس اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال الدكتور أحمد بن عبد الكريم الخليفي - كمتحدث رئيس في الندوة - وذلك في مقر المركز بالرياض، بحضور ممثلي الدول الأعضاء في التحالف الإسلامي العسكري.
ورحب الأمين العامُّ لمركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب المكلَّف اللواءُ الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي بمحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي ورئيس اللجنة الدائمة لمكافحة غسيل الأموال.
وسلط الدكتور الخليفي الضوء على جوانب مهمة في محاربة تمويل الإرهاب، مستعرضاً مهارات التعامل مع قضايا تمويل الإرهاب، وسبل مكافحته وإعداد برامج رقابية لمكافحة تمويل الإرهاب ودور الإعلام في توعية المجتمعات بأخطار جرائم تمويل الإرهاب وآثارها السلبية على المجتمعات والدول والأفراد.
وتُعد محاربة تمويل الإرهاب إحدى المجالات الأربعة لعمل التحالف، بجانب المجال الفكري والإعلامي والعسكري، إذ يعمل التحالف على تحقيق التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية في مجال محاربة تمويل الإرهاب في الدول الأعضاء البالغ عددهم (41) دولة، وترويج أفضل الممارسات وتطوير أُطر العمل القانونية والتنظيمية والتشغيلية وتيسير تبادل المعلومات في هذا المجال ودعم عمليات الوقاية والكشف المتعلقة بتمويل الإرهاب.
26 سبتمبر 2019 - 27 محرّم 1441
09:25 PM
أمام ندوة التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب بالرياض
عقد مركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب ندوته الشهرية الثالثة بعنوان " أسس بناء إستراتيجية وطنية وخطة عمل في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، استضاف فيها محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي ورئيس اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال الدكتور أحمد بن عبد الكريم الخليفي - كمتحدث رئيس في الندوة - وذلك في مقر المركز بالرياض، بحضور ممثلي الدول الأعضاء في التحالف الإسلامي العسكري.
ورحب الأمين العامُّ لمركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب المكلَّف اللواءُ الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي بمحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي ورئيس اللجنة الدائمة لمكافحة غسيل الأموال.
وسلط الدكتور الخليفي الضوء على جوانب مهمة في محاربة تمويل الإرهاب، مستعرضاً مهارات التعامل مع قضايا تمويل الإرهاب، وسبل مكافحته وإعداد برامج رقابية لمكافحة تمويل الإرهاب ودور الإعلام في توعية المجتمعات بأخطار جرائم تمويل الإرهاب وآثارها السلبية على المجتمعات والدول والأفراد.
وتُعد محاربة تمويل الإرهاب إحدى المجالات الأربعة لعمل التحالف، بجانب المجال الفكري والإعلامي والعسكري، إذ يعمل التحالف على تحقيق التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية في مجال محاربة تمويل الإرهاب في الدول الأعضاء البالغ عددهم (41) دولة، وترويج أفضل الممارسات وتطوير أُطر العمل القانونية والتنظيمية والتشغيلية وتيسير تبادل المعلومات في هذا المجال ودعم عمليات الوقاية والكشف المتعلقة بتمويل الإرهاب.
، "الخليفي" يؤكد على دور الإعلام في توعية المجتمعات بأخطار جرائم تمويل الإرهاب وآثارها السلبية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "الخليفي" يؤكد على دور الإعلام في توعية المجتمعات بأخطار جرائم تمويل الإرهاب وآثارها السلبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.