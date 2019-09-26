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قام محافظ حبونا، اليوم الخميس، بتكريم مدير جوازات حبونا السابق الرائد محمد بن علي زمعان، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله، وشكره على ما قدمه من عمل مميز؛ مما كان له الأثر الإيجابي لما يخدم المصلحة.
وفي التفاصيل: استقبل محافظ حبونا، مدير جوازات المحافظة الجديد النقيب سليمان بن خالد الحساني، في مكتبه، وناقش معه ما تقوم به إدارة الجوازات من أعمال، وما ينبغي العمل عليه للارتقاء بالخدمات لصالح المواطنين، وتمنى لهما التوفيق.
محافظ حبونا يكرّم مدير جوازات المحافظة السابق ويستقبل الجديدصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-09-26
قام محافظ حبونا، اليوم الخميس، بتكريم مدير جوازات حبونا السابق الرائد محمد بن علي زمعان، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله، وشكره على ما قدمه من عمل مميز؛ مما كان له الأثر الإيجابي لما يخدم المصلحة.
وفي التفاصيل: استقبل محافظ حبونا، مدير جوازات المحافظة الجديد النقيب سليمان بن خالد الحساني، في مكتبه، وناقش معه ما تقوم به إدارة الجوازات من أعمال، وما ينبغي العمل عليه للارتقاء بالخدمات لصالح المواطنين، وتمنى لهما التوفيق.
26 سبتمبر 2019 - 27 محرّم 1441
09:24 PM
ناقش معهما ما ينبغي عمله للارتقاء بالخدمات لصالح المواطنين
قام محافظ حبونا، اليوم الخميس، بتكريم مدير جوازات حبونا السابق الرائد محمد بن علي زمعان، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله، وشكره على ما قدمه من عمل مميز؛ مما كان له الأثر الإيجابي لما يخدم المصلحة.
وفي التفاصيل: استقبل محافظ حبونا، مدير جوازات المحافظة الجديد النقيب سليمان بن خالد الحساني، في مكتبه، وناقش معه ما تقوم به إدارة الجوازات من أعمال، وما ينبغي العمل عليه للارتقاء بالخدمات لصالح المواطنين، وتمنى لهما التوفيق.
، محافظ حبونا يكرّم مدير جوازات المحافظة السابق ويستقبل الجديد ،
المصدر : الخليج 365
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