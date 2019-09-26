السعودية اليوم / رئيس الديوان العام للمحاسبة يترأس الاجتماع الخاص بدعم الأجهزة الرقابية التي تعمل في ظروف حرجة



موسكو 27 محرم 1441 هـ الموافق 26 سبتمبر 2019 م واس

ترأس معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري الاجتماع الخاص بمجموعة الدول المشاركة في برنامج تسريع الدعم، وهو أحد برامج الدعم التي ترعاها اللجنة التوجيهية لتعاون "الإنتوساي" والمانحون، على هامش اجتماعات الجمعية العمومية الثالثة والعشرين للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة "الإنتوساي"، التي انطلقت أعمالها أمس في العاصمة الروسية موسكو.

وفي بداية الاجتماع رحب معاليه بالحضور من الوفود المشاركة والممثلة للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة والمانحين ومبادرة تنمية "الإنتوساي"، وتم خلال الاجتماع مناقشة كيفية تسريع الدعم المقدم للأجهزة النظيرة التي تعمل في ظروف حرجة، ومعالجة الصعوبات التي تعوقها، والتحديات التي تواجه هذه الأجهزة في تحديد الاحتياجات وبناء القدرات والتخطيط الإستراتيجي.

يذكر أن معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة يشغل منصب النائب الثاني لرئيس المجلس التنفيذي للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة "الإنتوساي" ورئيس لجنة السياسات والشؤون المالية والإدارية للمنظمة، ورئيس جانب "الإنتوساي" في اللجنة التوجيهية للتعاون مع مجتمع المانحين.

// انتهى //

20:53ت م

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